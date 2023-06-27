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17:39, 27 июня 2023Моя страна

Спасенных медвежат-сирот выпустили в вольер в Алтайском заповеднике

В Алтайском заповеднике медвежат-сирот выпустили в вольер после подготовки

Кадр: страница «Алтайский биосферный заповедник» во «ВКонтакте»

В Алтайском биосферном заповеднике после подготовки выпустили в вольер ранее спасенных медвежат-сирот Тишку и Тошку. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Срезу после выпуска в вольер медвежата быстро освоили территорию, провели водные процедуры в маленьком проточном водоеме, покопали настоящую землю и принюхались к запахам окружившего их леса. Но сначала один из медвежат испугался открытого пространства и спрятался обратно.

Специалистам предстоит долгая работа, чтобы медвежата не просто выросли, но и сформировали правильное поведение, которое поможет им выжить в дикой природе. После того, как медвежата покинут вольер и направятся в тайгу, они станут полностью самостоятельными.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае после реабилитации выпустили самку амурского тигра, отловленную в районе села Арсеньево в Хабаровском крае 2 марта. Тигрица лишилась трех «пальцев» — скорее всего, она попала в капкан браконьеров. В центре заверили, что хищницу больше не беспокоит травма. В центре также предположили, что именно повреждение лапы было причиной ее агрессивного и конфликтного поведения — в день, когда тигрицу поймали, она напала на собаку, а затем пряталась под верандой одного из жилых домов.

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    Сергей Истомин
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