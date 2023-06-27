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17:55, 27 июня 2023Наука и техника

Российский «Метеор-М» успешно вывели на орбиту

«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 успешно вывели на орбиту

Изображение: Роскосмос

Запущенный во вторник с космодрома Восточный гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 успешно вывели на орбиту. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Космический аппарат "Метеор-М" № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", добрался до нужной орбиты и отделился от "Фрегата"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат будет изучать природные ресурсы Земли, мониторить окружающую среду и климат. На «Метеоре-М» установлена аппаратура поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.

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Пуск «Союза-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 состоялся в 14:35 по московскому времени. В качестве попутной нагрузки ракета выведет на околоземную орбиту еще 42 малых спутника.

Ранее в июне стало известно, что радиолокационный малый космический аппарат «Аист-СТ» формата 2U CubeSat будет запущен во второй половине 2024 года. Способный «видеть» через плотные облака аппарат планируют запустить с Восточного.

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