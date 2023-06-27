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07:36, 27 июня 2023Россия

Минобороны заявило о начале летно-тактических учений истребителей над Балтикой

Минобороны России объявило о начале летно-тактических учений истребителей над Балтикой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В небе над Балтикой проводятся летно-тактические учения истребительной авиации. Об этом объявило Минобороны России в Telegram-канале.

В ходе учений экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы по крылатым ракетам и самолетам условного противника. В оборонном ведомстве назвали основной целью учений проверку готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач и отработку новых тактических приемов и способов действий с использованием боевых возможностей авиации.

«Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», — говорится в сообщении министерства.

5 июня Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота на полигонах Калининградской области. Учения продлились до 15 июня, военнослужащие отработали защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

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    Анастасия Шейкина
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