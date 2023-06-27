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20:27, 27 июня 2023Мир

В Турции опровергли обнаружение мин у российского сухогруза

Береговая охрана Турции не обнаружила мины у российского сухогруза в Зогулдаке

Фото: Murad Sezer / Reuters

Береговая охрана Турция не обнаружила мины у российског сухогруза «Азов-форвард» в черноморском порту Зогулдак. Об этом ТАСС сообщили представители портового руководства.

«Была проверена акватория, водолазы дважды погружались. Никаких мин найдено не было», — прокомментировал собеседник агентства новость турецкого издания Deniz Haber об обнаружении похожих на мины объектов вблизи сухогруза, после чего его экипаж был экстренно эвакуирован.

В ноябре 2022 года у побережья Турции в акватории Черного моря на дрейфующей мине подорвался рыбацкий катер. Взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть. Его отбуксировали в порт Игнеада и привязали веревкой, чтобы оно не ушло на дно. В ходе инцидента никто не пострадал.

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    Глеб Бажуткин
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