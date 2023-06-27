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15:23, 27 июня 2023Экономика

Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам

Госдума запретила взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов до 2026 года

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Законопроект о запрете до 2026 года взыскивать долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, которые взяты в банках или микрофинансовых организациях, прошел второе чтение в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Документ позволяет не платить по долгам только в указанных случаях, но не запрещает собирать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Также не попадают под регулирование займы у физических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При этом закон будет касаться только кредитов, взятых у профессиональных участников рынка, в период до 30 сентября 2022 года, когда Российская Федерация приняла регионы в свой состав. В соответствии с действующим законодательством, до 2026 года в них действует переходный период для интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы.

Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Второе чтение является основным, перед третьим существенные поправки, как правило, не вносятся.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении почти трех миллиардов рублей на промышленность в новых регионах.

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    Платон Щукин
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