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07:31, 27 июня 2023Ценности

Женщина разбогатела на работе уборщицы в нижнем белье и поделилась опытом

Жительница Великобритании Рианнон разбогатела на работе уборщицы в нижнем белье

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Рианнон (фамилия неизвестна) разбогатела на работе уборщицы в нижнем белье и поделилась опытом. Соответствующую историю публикует The Sun.

32-летняя собеседница издания рассказала, что устроилась в клининговую компанию Naked Cleaning Company, в которой сотрудники выполняют свои обязанности в откровенном виде. По ее словам, за 10 часов работы в данной фирме она получает столько же, сколько за неделю в офисе, где она также трудоутроена. «Все мои клиенты были милыми и порядочными джентльменами. Они очень любезны, и это повышает мою самооценку», — поясняет женщина.

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Как утверждает героиня материала, данный вид деятельности позволил ей рассчитаться со всеми долгами. Кроме того, Рианнон уточнила, что в течение следующих нескольких месяцев она планирует собрать клиентскую базу, чтобы окончательно уйти с основной работы.

При этом основавшая в 2020 году 37-летняя владелица компании Никки Белтон уточняет, что сверх заработной платы выделает сотрудникам большие чаевые и позволяет женщинам расширить свои возможности. «Большинство женщин регулярно точно так же убираются дома по воскресеньям. А эта работа предоставляет возможность чувствовать себя увереннее и сексуальнее»,
— заключает она.

Ранее в июне модель OnlyFans в откровенном наряде обругали в очереди на прыжки с парашютом. Известно, что инфлюэнсерша пришла в аэроклуб в туфлях на высоких каблуках и массивных платформах и купальнике, который обнажал ее ягодицы и бедра.

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    Екатерина Ештокина
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