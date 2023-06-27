Европейская страна нашла способ заменить российскую нефть

Bloomberg: польская Orlen договорилась о поставках с британской BP для замены нефти из РФ

Польский энергетический концерн Orlen подписал соглашение о поставках нефти с британской BP, чтобы заменить поставки российского топлива. О найденном способе сообщает Bloomberg.

Экспортировать нефть BP будет на единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Польше. Договор подразумевает поставки до 6 миллионов тонн топлива в страну в течение одного года.

Сейчас почти половину потребностей польского НПЗ обеспечивает Saudi Aramco, с которой Orlen ранее заключила долгосрочные сделки на поставки нефти. Энергоконцерн полностью разорвал контракт с российской «Татнефтью» в начале апреля. При этом в начале марта польская сторона начала готовить иски к России за остановку поставок.

Глава Orlen Даниэль Обайтек ранее отмечал, что европейская компания теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти, однако это обоснованные расходы. Он объяснил, что в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель. По его словам, такова рыночная стоимость отказа от поддержки России — она распространяется на все компании, придерживающиеся подобной политики.