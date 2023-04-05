Польша разорвала последний контракт на поставку нефти из России

Польская компания Orlen заявила о разрыве последнего контракта с Россией на поставки нефти

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти с «Тетнефтью». Об этом сообщил глава компании Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat, пишет ТАСС.

По его словам, условия соглашения предусматривали возможность разорвать контракт в том случае, если нефть не будет поступать определенное время. «После визита президента [США Джо] Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», — заявил Обайтек.

Он также добавил, что нефтегазовая компания не понесет из-за этого никаких дополнительных убытков.

25 февраля Даниэль Обайтек сообщил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу. В начале марта он заявил о подготовке исков к РФ. По его мнению, российская сторона должна заплатить компенсации за нарушение условий контрактов на поставку нефти и газа польским компаниям.