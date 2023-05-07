В Польше рассказали о потерях из-за отказа от российской нефти

Глава польской Orlen Обайтек заявил о потере $27 млн в день из-за отказа от нефти из РФ

Крупнейшая польская нефтяная компания Orlen теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти, однако это обоснованные расходы. Об этом в интервью Financial Times заявил глава компании Даниэль Обайтек.

По его словам, в настоящее время в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель. При этом Обайтек подчеркнул, что такова рыночная стоимость отказа от поддержки России — она распространяется на все компании, придерживающиеся подобной политики.

Orlen продолжает использовать российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу «Дружба», что не запрещено эмбарго. Она нужна для работы на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в чешском городе Литвинов. Для замены поставок необходимо улучшение логистики. Обайтек объяснил, что компании работает над этим с правительством Чехии.

Россия остановила поставки нефти по «Дружбе» в Польшу в конце февраля. Окончательно контракт с «Татнефтью» Orlen разорвала в начале апреля. При этом в начале марта польская сторона начала готовить иски к России за остановку поставок.

Ранее сообщалось, что Orlen в 2022 году удвоила добычу газа, в результате чего ее объемы достигли рекордных 7 миллиардов кубометров. Получить такой результат позволил запуск газопровода Baltic Pipe, по которому страна получает газ с месторождений на шельфе Норвегии.