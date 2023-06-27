Описано будущее Столтенберга в НАТО

Политолог Топорнин назвал высокой вероятность продления полномочий Столтенберга в НАТО

Вероятность продления полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сейчас очень высока, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил, как это может отразиться на деятельности альянса.

«Я считаю, что вероятность переназначения Йенса Столтенберга очень высока. На мой взгляд, она оценивается на уровне 90 процентов. Самое важное, что есть предварительное согласие ведущих государств НАТО — это и США, и Германия, и Франция, и Великобритания», — полагает он.

Если 31 государство [входящее в НАТО] не возражает и согласно с переназначением Столтенберга еще на один год, никакие демократические принципы и стандарты не нарушаются Николай Топорнин политолог

По мнению политолога, это связано с продолжением конфликта России и Украины.

«В Европе и НАТО считают, что в такое турбулентное и непростое время вряд ли будет целесообразно менять генерального секретаря и назначать нового человека. Очевидно, что потребуется значительное время, чтобы войти в курс событий, полностью погрузиться во все нюансы, современные ситуации, провести комплекс переговоров с лидерами стран НАТО. Такое решение мне видится вполне логичным и оправданным», — добавил Николай Топорнин.

Издание Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год. Полномочия могут пролонгировать уже 28 июня.

Дипломаты НАТО отмечают умение Столтенберга управлять военным блоком в кризисных ситуациях, пишет портал. По их словам, если чиновник останется на посту, это позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.

Еще одной из причин такого решения источники портала называют задержку контрнаступления Украины, которая не оставляет альянсу времени для переосмысления стратегии.

Столтенберг занимает пост с 2014 года, срок его полномочий истекает 30 сентября 2023 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но в марте 2022 года лидеры стран НАТО решили продлить его мандат. Сам генсек в начале 2023 года говорил, что планирует уйти в отставку в срок.

Среди кандидатов, которые могут занять место Столтенберга, СМИ называли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министров Нидерландов и Эстонии Марка Рютте и Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, премьера Литвы Ингриду Шимоните, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.