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15:16, 27 июня 2023Россия

Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих

Путин пообещал сделать все для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Для поддержки семей военнослужащих, которые погибли во время мятежа, будет сделано все. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — сказал глава государства.

Ранее Путин отметил важную роль погибших во время мятежа летчиков. Он подчеркнул, что они с честью выполнили свой долг и объявил минуту молчания в их память.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Никита Абрамов
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