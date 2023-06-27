Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих

Путин пообещал сделать все для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже

Для поддержки семей военнослужащих, которые погибли во время мятежа, будет сделано все. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — сказал глава государства.

Ранее Путин отметил важную роль погибших во время мятежа летчиков. Он подчеркнул, что они с честью выполнили свой долг и объявил минуту молчания в их память.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».