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12:54, 27 июня 2023Мир

Анонсирован международный телефонный разговор Путина

Пресс-секретарь Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

У президента России Владимира Путина во вторник, 27 июня, состоится международный телефонный разговор. С таким анонсом выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насыщенный рабочий день. В первой половине дня — международный телефонный разговор, мы дадим сообщение в ближайшее время», — сказал он.

26 июня эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани позвонил российскому президенту. Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня.

Крое того, Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в области энергетики, торговли и транспорта.

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    Алина Гончарова
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