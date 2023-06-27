Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 27 июня 2023Мир

Орбан заявил о признаке силы России в контексте подавления мятежа Пригожина

Премьер Венгрии Орбан: подавление мятежа Пригожина за 24 часа — признак силы России

Фото: Stringer / Reuters

Факт того, что российские власти смогли организовать подавление мятежа основателя и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за 24 часа, является признаком силы, а не слабости. В таком ключе высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким редакциям Bild и Die Welt.

«То, что такое могло случиться, это явный признак слабости. Но если с этим было покончено за 24 часа, то это признак силы. [Владимир] Путин — президент России. Так что если кто-то спекулирует на тему того, что он может потерпеть неудачу или что его могут заменить, то такой человек не понимает российский народ и российские властные структуры», — высказал свое мнение политик.

Ранее Орбан назвал Украину несуверенной страной и заявил, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Премьер Венгрии оценил сотрудничество Запада с Украиной
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих
    Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.