Орбан заявил о признаке силы России в контексте подавления мятежа Пригожина

Премьер Венгрии Орбан: подавление мятежа Пригожина за 24 часа — признак силы России

Факт того, что российские власти смогли организовать подавление мятежа основателя и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за 24 часа, является признаком силы, а не слабости. В таком ключе высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким редакциям Bild и Die Welt.

«То, что такое могло случиться, это явный признак слабости. Но если с этим было покончено за 24 часа, то это признак силы. [Владимир] Путин — президент России. Так что если кто-то спекулирует на тему того, что он может потерпеть неудачу или что его могут заменить, то такой человек не понимает российский народ и российские властные структуры», — высказал свое мнение политик.

Ранее Орбан назвал Украину несуверенной страной и заявил, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел Евросоюз.