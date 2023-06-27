Президент Путин назвал особой роль военных Минобороны России в подавлении мятежа

Президент России Владимир Путин назвал особой роль военных Минобороны в подавлении мятежа. Комментарий главы государства приводит РИА Новости.

Путин во вторник, 27 июня, начал проводить встречу с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. «Наши товарищи погибли, защищая Отечество», — отметил президент.

До этого на мероприятии на Соборной площади Кремля Путин объявлял минуту молчания в память о погибших во время мятежа летчиках.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».