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15:43, 27 июня 2023Россия

Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться под Белгородом

Кадыров: чеченские бойцы предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ под Белгородом

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что чеченские подразделения предотвратили попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в Белгородской области.

Ранее бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. По словам главы региона, начальники отделов МВД России по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов тщательно продумают противодействие противнику, благодаря чему удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

«Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — написал он.

Кадыров поблагодарил Агуева и Делимханова, а также личный состав подразделений за решение поставленных задач.

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