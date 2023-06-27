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15:53, 27 июня 2023Экономика

В России нашли новое применение газу после сокращения поставок в Европу

«Газпром ГМТ»: российские карьерные самосвалы могут потреблять СПГ как европейская страна

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае перевода всех девяти тысяч российских карьерных самосвалов на сжиженный природный газ (СПГ), они будут потреблять топливо в таких же объемах, как небольшая страна Евросоюза, рассказал глава структурного подразделения группы «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко, которого цитирует РИА Новости.

Речь об этом зашла в контексте происходящего в последнее время значительного сокращения поставок в Европу. «Как раз мы вот и замещаем выпавшие объемы», –- рассказал Корниенко о найденной возможности нового применения газа.

Такое заявление специалист сделал во время выступления на совместном мероприятии торгово-промышленных палат России и Белоруссии. Как ранее сообщил посол страны в России Дмитрий Крутой, договор между Белоруссией и «Газпромом» предполагает поставки газа Минску по самой низкой в мире цене до 2031 года.

Тем временем даже власти стран Европы, продолжающих приобретать российский газ, не демонстрируют оптимизма по поводу дальнейшего сотрудничества с «Газпромом». Например, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер на фоне закупок в апреле 2023 года более половины газа в России назвала страну ненадежным вариантом приобретения топлива. Политик пообещала приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов.

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    Дмитрий Воронин
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