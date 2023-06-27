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12:25, 27 июня 2023Экономика

Россияне бросились скупать люксовые авто с пробегом

«Автостат»: продажи премиальных подержанных машин выросли в России более чем на треть

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Продажи люксовых машин на вторичном рынке выросли в России в 2023 году даже сильнее, чем в массовом сегменте — 35,6 процента против 22,4 процента, со ссылкой на данные агентства «Автостат» пишут «Известия».

В январе и феврале продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 16 процентов, а по итогам пяти месяцев 2023 года сегмент вырос уже на 24 процента. Новых хозяев за это время нашли 2,25 миллиона подержанных авто. Это в 7,1 раза больше количества новых машин, реализованных за тот же период этого года. Ожидается, что по итогам года продажи «вторички» превысят отметку в 5 миллионов машин.

Что касается структуры продаж в этом сегменте рынка, то, в отличие от «первички», где модели китайских брендов активно наращивают свою долю, ситуация сложилась иная. Пока в 2023 году было продано 42,5 тысячи подержанных «китайцев», что составляет всего два процента от общего объема рынка.

Такое положение дел изменится, но, судя по всему, не в ближайшем будущем. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, на вторичном рынке модели из КНР встречаются пока редко, поскольку их массовый приход в Россию произошел лишь полтора-два года назад. Соответственно, активное появление «китайцев» на рынке автомобилей с пробегом ожидается через два–четыре года.

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Пока же, отмечает эксперт, особенно в премиальном сегменте продаж заметно, как в условиях ограниченного выбора новых автомобилей интерес многих покупателей сместился в сторону вторичного рынка.

«Часть покупателей, планирующие потратить 5-6 миллионов рублей на автомобиль, нередко предпочитают приобрести подержанную модель европейского или японского бренда, а не нового «китайца», пусть и премиального, — объяснил Бургазлиев.

Ранее опрошенные «Коммерсантом» специалисты предположили, что подъем рынка автокредитования в России продолжится в том числе за счет сегмента машин с пробегом. Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, спрос на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающие подавляющую долю поставок по параллельному импорту, сейчас постепенно насыщается.

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