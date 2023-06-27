Россиянкам раскрыли способы выглядеть стройнее без диет и тренировок

Стилист Лида Сава: визуально похудеть можно с помощью правильно подобранного кроя одежды

Стилист Лида Сава раскрыла россиянкам способы выглядеть стройнее без диет и тренировок. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

В первую очередь специалистка рассказала, что визуально похудеть можно с помощью правильно подобранных фасона, кроя и стиля одежды. Чтобы скорректировать свои параметры, эксперт посоветовала выбирать изделия, которые подходят по типу фигуры. При этом она уточнила, что таковых существует четыре.

В список вошли «драматик» с удлиненными угольными линиями и фигурой «песочные часы» и «натурал» с широкими мягкими очертаниями и тяжелым верхом. Помимо этого, стилист назвала «романтик» с маленькой головой, узкой грудной клеткой и крутыми бедрами, а также «гамин» с подростковым телосложением и динамичными чертами лица. Кроме того, собеседница издания уточнила, что перечисленные типы внешности могут комбинироваться друг с другом.

К примеру, «драматику», который обладает удлиненными угольными линиями и фигурой «песочные часы», необходимы каркасные плотные ткани, а также фасоны, держащие четкую угольную форму. При этом отсутствие мелких деталей у лица визуально облегчит его черты. В свою очередь «натурала», наоборот, сделают стройнее плавные изгибы и рыхлые ткани, повторяющие мягкие линии лица и тела Лида Сава стилист

Сава рассказала, что важно знать, как упомянутые типажи меняются при наборе веса. «У "драматиков" одинаково увеличиваются грудь и бедра, при этом всегда сохраняется талия. У "натуралов" килограммы проявляются в верхней части фигуры, у "романтиков" наоборот — на бедрах и ягодицах. У "гаминов" вес распределяется равномерно по всему телу, включая лицо, кисти рук и стопы», — объяснила она.

В заключение эксперт пояснила, что благодаря знанию своего типажа можно легко корректировать фигуру, используя подходящие фасоны, длины, фактуры и типы тканей.

В марте российский хирург Артур Дзотцоев раскрыл способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала. По словам специалиста, придать фигуре красивую форму и атлетическую выразительность поможет липоскульптурирование — форма липосакции, позволяющая уменьшить количество подкожного жира и сделать форму тела женственнее или мужественнее.