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07:45, 27 июня 2023Мир

Стало известно о разногласиях Польши и Германии

InfoBRICS: Польша провоцирует ссору с ФРГ для реализации геополитических амбиций в Европе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Исследователь Уриэль Араужо заявил, что Польша провоцирует ссору с ФРГ для удовлетворения своих геополитических амбиций в Европе. Об этом он написал в статье для InfoBRICS.

По мнению автора, антигерманская кампания Варшавы усиливается, а «обиды» от Второй мировой войны становятся «оружием». Вашингтон поддерживает амбиции Варшавы по региональной гегемонии для противодействия Берлину, при этом Варшава также получат преимущества из этой ситуации.

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«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — подчеркнул он.

Германия считает эти намерения ироничными, поскольку вклад Берлина в бюджет Евросоюза стал самым высоким среди всех государств-членов. Во многом благодаря его инвестициям такие страны, как Польша, смогли развиваться. Араужо отметил, что таким образом «Варшава стремится получить максимальные финансовые и экономические выгоды от своего членства в ЕС за счет своих "союзников", особенно Германии».

2 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша сначала хочет получить репарации от Германии за нанесенный урон во время Второй мировой войны. Уже после Варшава может перейти с этим вопросом к России.

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    Марина Совина
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