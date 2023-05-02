Польша захотела получить репарации от России после Германии. Что думают об этом в Москве?

Пшидач заявил о планах Польши получить репарации от ФРГ и перейти с этим вопросом к России

Польша заявила о своем желании получить репарации от Германии, а уже после может перейти с этим вопросом к России. О таком намерении сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом РФ Владимиром] Путиным — это другая цивилизация Марчин Пшидач глава бюро международной политики канцелярии польского президента

По словам Пшидача, когда удастся достичь успеха с Германией, следующим шагом может стать начало подобного обсуждения с Россией.

В Германии вопрос закрыт

По мнению политического аналитика Александра Асафова, Германия уже давно закрыла для себя вопросы выплаты репараций. Эксперт также подчеркнул, что международное сообщество считает все долги выплаченными, поэтому получение дополнительных компенсаций крайне маловероятно.

Конечно, у Польши есть какие-то свои персональные ожидания, но вряд ли в Германии найдутся благодарные слушатели ее претензий Александр Асафов политический аналитик

Что думают в России?

Желание Польши получить репарации от России прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что при освобождении Польши погибли 600 тысяч советских граждан, а СССР вложил в восстановление страны огромнейшие деньги.

По мнению Чепы, с подобными заявлениями выступают «подонки, которые искажают историю» и безграмотные люди.

«Либо это дешевый популизм. Для того чтобы заработать себе какие-то очки», — подытожил он.

Дайте денег

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. В свою очередь Берлин неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.

В сентябре власти Польши официально потребовали от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны.

Как отмечал глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, общий ущерб польской стороне от действий Германии в годы войны был оценен примерно в 6,2 триллиона злотых, или в 1,32 триллиона долларов США.

6,2 триллиона злотых В такую сумму Польша оценила ущерб от действий Германии в годы войны

При этом политик подчеркнул, что в действительности потери, понесенные страной, можно было оценить намного выше. Как следует из представленного им доклада, материальные потери Польши комиссия оценила в 797 миллиардов злотых, банковские убытки — в 89,3 миллиарда злотых, а ущерб, нанесенный культурным ценностям, — в 19,3 миллиарда.