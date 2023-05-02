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11:19, 2 мая 2023Россия

В России ответили на желание Польши получить репарации

Депутат Чепа обвинил Польшу в искажении истории из-за требования репараций
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

За освобождение Польши погибли 600 тысяч советских граждан, и огромнейшие деньги были вложены СССР в восстановление страны, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на желание Польши получить репарации от России.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет получить репарации от ФРГ, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

600 тысяч человек погибло за освобождение Польши, огромнейшие деньги были вложены Советским Союзом в восстановление Польши. Будет очень хорошо, если мы посчитаемся. Я думаю, что всего бюджета Польши не хватит, чтобы рассчитаться с нами, если они захотят проводить такие подсчеты

Алексей Чепадепутат Госдумы

По мнению парламентария, с подобными заявлениями выступают «подонки, которые искажают историю» и «безграмотные люди». «Либо это дешевый популизм для того, чтобы заработать себе какие-то очки», — подытожил он.

В конце апреля Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне.

При этом ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Таким образом, правительство ФРГ считает вопрос закрытым и не собирается вести какие-либо дискуссии на этот счет.

В 2022 году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время. Политик отмечал, что данная цифра — «самая ограниченная и консервативная».

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Варвара Кошечкина
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