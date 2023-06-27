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01:46, 27 июня 2023Мир

В ОАЭ заявили о важности сохранения стабильности в России

WAM: глава ОАЭ в разговоре с Путиным подчеркнул важность сохранения стабильности в России
Мухаммедбен Заид Аль Нахайян

Мухаммедбен Заид Аль Нахайян. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) понимают важность сохранения стабильности в России. Об этом заявил президент государства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство WAM.

Как уточнили в ОАЭ, стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами и дальнейшее развитие сотрудничества. «Глава ОАЭ подчеркнул необходимость сохранения стабильности в Российской Федерации, безопасности ее народа», — подчеркивается в сообщении.

23 июня лидер частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также отправились в сторону Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. 24 июня он после проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что военные ЧВК разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

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    Марина Совина
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