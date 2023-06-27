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22:21, 27 июня 2023Мир

Генсек НАТО призвал реально оценивать Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: мы не должны недооценивать Россию
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал реально оценивать Россию после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова передает ТАСС.

Произошедшую ситуацию генсек НАТО назвал внутренним делом России. «Однако мы не должны недооценивать Россию», — заявил Столтенберг. По его мнению, альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, чьи «войска продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией с ЧВК «Вагнер» и готово реагировать на ее передислокацию в Белоруссию. Он подчеркнул, что на данный момент «рано говорить об этом с уверенностью, поскольку ситуация все еще может измениться».

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    Марина Совина
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