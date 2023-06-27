Российская стилистка назвала самые модные купальники на лето 2023 года

Стилистка Мария Волан назвала купальники с необычными вырезами модными летом 2023 года

Стилистка Мария Волан назвала самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки, актуальными в текущем сезоне стали открытые костюмы для плавания, модели с завязками, необычными вырезами, а также асимметричным кроем. Кроме того, Волан обратила внимание читателей на купальники в ретро-стиле, варианты с эффектом металлик, женственными оборками и воланами.

Вдобавок стилистка заявила, что в моде по-прежнему остаются популярны изделия с анималистическим принтом — зебровым или леопардовым. Она также отметила, что россиянки часто выбирают однотонные предметы гардероба в минималистичном стиле.

В список антитрендов, в свою очередь, вошли вязаные, а также слитные и раздельные купальники с бахромой. Помимо этого, Волан рекомендовала отказаться от парео и пляжных туник с кружевом или растительным принтом. «Есть исключения, но их так сложно найти, что лучше не рисковать», — уточнила она.

Ранее в июне россиянкам назвали скрывающие недостатки фигуры модели купальников. По словам стилистки Полли Рыжовой, скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный вариант данного предмета гардероба из эластичной ткани. В то же время фасон с треугольными чашками привлечет внимание к зоне декольте и визуально удлинит шею и силуэт, отметила эксперт.