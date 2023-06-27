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14:36, 27 июня 2023Бывший СССР

В Минске признали экстремистскими ресурсы РДК и «Легиона "Свобода России"»

Суд в Минске признал экстремистскими Telegram-каналы РДК и «Легиона "Свобода России"»

Фото: sehoon ye / Unsplash

Суд в Минске признал экстремистскими Telegram-каналы организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Генеральная прокуратура Белоруссии.

По информации ведомства, указанные ресурсы размещали призывы к вступлению в преступные формирования, преследующие своей целью подготовку к захвату власти, массовым беспорядкам, террористическим актам, оказанию сопротивления власти в Российской Федерации.

Прокуратура сообщает, что копии решений суда направлены в Министерство информации Белоруссии для включения Telegram-каналов в список экстремистских материалов и их блокировки на территории республики.

В Белоруссии за распространение информационной продукции, признанной экстремистской, гражданам грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, общественные работы на срок до 60 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Омске сторонника организации «Легион "Свобода России"» арестовали за диверсию на железной дороге. По данным следствия, мужчина по указанию неустановленного куратора поджег оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов.

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    Алевтина Запольская
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