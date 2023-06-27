Россиянки раскрыли суммы трат на косметические процедуры для отпуска

«Авито»: процедуры для бровей и ресниц обойдутся россиянкам в среднем в 400-3000 рублей

Представители онлайн-платформы объявлений «Авито» провели исследование, в результате которого раскрыли суммы трат россиянок на бьюти-услуги перед отпуском. Соответствующую информацию приводит Life.

В преддверии сезона отдыха жительницы страны стали чаще интересоваться косметическими процедурами. В мае спрос на данные категории увеличился на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом наибольшую динамику показывают услуги для бровей и ресниц, за которыми стали обращаться в четыре раза чаще в упомянутый период. В среднем мастера данной категории выставляют цену за свою работу в 400-1200 рублей. В свою очередь, ламинирование ресниц или перманентный макияж бровей обойдутся дороже — более 3 тысяч рублей.

Помимо этого, спросом пользуются и процедуры по удалению нежелательных волос, вызывающие интерес у клиенток в мае 2023 года в два раза чаще, чем в том же месяце прошлого года. Причем стоимость услуг в сфере эпиляции в среднем составляет 3500 рублей. Вдобавок желание женщин сделать маникюр и педикюр выросло на 70 процентов, а цена обработки ногтей начинается от 800 рублей и может увеличиваться в зависимости от предпочтений.

Кроме того, россиянки стали на 63 процента активнее посещать парикмахеров. Отмечается, что за подравнивание кончиков в среднем придется заплатить 500 рублей, за кератиновое выпрямление — от 2000 рублей, а за сложное окрашивание волос средней длины — от 2500 рублей.

Также стало известно, что динамика роста увеличилась (на 66 процентов) у представительниц женского пола на пирсинг и татуировки. В среднем за такую услугу запрашивают 1200 рублей, однако сумма может расти из-за сложности работы.

В марте были перечислены самые популярные у россиян бьюти-услуги. Эксперты выяснили, что в феврале спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще.