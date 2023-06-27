В России создали микроскопический дрон «Вектор-75»

ОКБ «Беспилотного авиастроения» создало дрон-разведчик «Вектор-75» весом 21 грамм

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» разработало микроскопический беспилотник мультироторного типа «Вектор-75». Сухая масса разведывательного дрона составляет 21 грамм. Об этом сообщили ТАСС в организации.

«Всем известен микроаппарат Black Hornet весом 18 граммов, который имеют в распоряжении все военизированные подразделения НАТО. Мы создали микроскопический дрон "Вектор-75", сухая масса которого составляет 21 грамм, а масса в снаряженном состоянии — 32 грамма», — сообщил разработчик. В ОКБ отметили, что в зависимости от типа полезной нагрузки полетное время дрона составляет от четырех до семи минут.

Собеседник агентства подчеркнул, что стоимость норвежского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Black Hornet, который считается самым миниатюрным военным беспилотником в мире, составляет 200 тысяч долларов. По его словам, в будущем концепция ОКБ «Беспилотного авиастроения» может заменить Black Hornet, поскольку решающим фактором в производстве является низкая стоимость устройства. «Аппарат подобного назначения должен быть в большей степени одноразовым, так как современные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. "Ленты.ру") ведут довольно успешную борьбу с подобными БПЛА», — добавил он.

Базовая стоимость дрона «Вектор-75» составляет около 70 тысяч рублей, но может меняться в зависимости от конструкции рамы и защитного каркаса, который применяют в застройке или лесной местности. Аппарат может летать на дистанцию до 1,2 километра от точки взлета, а на удалении более 15 метров от человека дрон почти не слышен. В организации подчеркнули, что из-за низкой себестоимости дрон «не жалко потерять».

В феврале руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Денис Котин сообщил, что инженеры центра разработали микробеспилотник «Шмель». Прототипом аппарата стал дрон Black Hornet Nano.