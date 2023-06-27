Рост цен на вино после повышения пошлин оценили

Глава ЦИФРРА Дробиз: повышение пошлины на импортное вино не приведет к заметному росту цен

Если Россия примет решение о повышении пошлины на импортное вино, это привет к росту его стоимости, но серьезного подорожания не произойдет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее в Минфине сообщили, что могут усложнить таким образом импорт винных напитков. Известно, что окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.

Даже если размер пошлины удвоят, это не приведет к серьезному росту цен, убежден Дробиз. Но незначительное повышение стоимости произойдет. «Импортное вино у нас пьет только средний класс. Ему повышение этих цен не страшно, неприятно, конечно, но переживет средний класс», — поделился собеседник «Ленты.ру».

С инициативой усложнить импорт вина выступила российская Ассоциация виноградарей и виноделов — там даже предлагали запретить поставки из «недружественных» стран. Теперь вопрос ограничения импорта рассматривает Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития.

Ранее некоторые эксперты предупреждали, что при увеличении в России пошлин на импортное вино в нише 300-500 рублей за бутылку, где наблюдается максимальный спрос, цены поднимутся до 700-1000 рублей, а спрос начнет смещаться в сторону сидра, пивных напитков, джин-тоников. Помимо этого, вслед за подорожанием импорта вырастет в цене и российское вино, так как конкуренция снизится.

