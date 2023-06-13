Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:39, 13 июня 2023Экономика

В России захотели запретить импорт вин из недружественных стран

РГ: российские виноделы предложили запретить импорт вина из недружественных стран

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Федеральная саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация виноградарей и виноделов России» предложила ввести ограничения на импорт вина, в том числе запретив его поставки из недружественных стран. Соответствующие предложения будут отправлены в кабмин, пишет «Российская газета» со ссылкой на протокол заседания правления организации.

Кроме того, в ассоциации выступили за то, чтобы установить максимально возможные таможенные пошлины (от 50 процентов) на импорт игристых, тихих, крепленых вин из любых стран.

Согласно другим предложениям, может быть увеличен акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда, введены минимальные розничные цены на вино, а торговым сетям придется предоставлять российскому вину не менее 50 процентов своей винной полки.

Как напомнил исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников, одна из главных задач СРО — создавать условия для продвижения отечественного вина. По его словам, выбор окончательных мер поддержки остается за властями, виноделы же намерены «удовлетворить потребительский спрос на вино, особенно в бюджетном и среднем сегментах, в случае любых предпринятых защитных мер в полном объеме».

Материалы по теме:
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
В России предложили работать шесть дней в неделю.Как это поможет российской экономике?
22 мая 2023
Запретить нельзя разрешить. Рынку БАДов грозят запретом импорта и введением пошлин. Почему это губительно для отрасли?
Запретить нельзя разрешить.Рынку БАДов грозят запретом импорта и введением пошлин. Почему это губительно для отрасли?
8 июня 2023

Эксперты, в свою очередь, полагают, что подобные меры приведут к повышению цен на вино. Как объяснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, в нише 300-500 рублей за бутылку, где наблюдается максимальный спрос, при введении пошлин цены поднимутся до 700-1000 рублей, а спрос начнет смещаться в сторону сидра, пивных напитков, джин-тоников. Помимо этого, вслед за подорожанием импорта вырастет в цене и российское вино, так как конкуренция снизится.

При запрете поставок вина из недружественных стран российский рынок может ожидать и дефицит, так как в России не производят достаточно вина, чтобы закрыть потребности всех потребителей, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Вместе с тем эксперт допускает, что покупатели зарубежного вина, скорее, перейдут на слабоалкогольные коктейли, чем на отечественное вино.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. В годовом выражении прирост составил 6,1 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
    Доброго кота взяли на службу в аэропорт
    Путин порассуждал о целях спецоперации
    Путин заявил о нацеленности России на добрые отношения с Западом
    Определен необходимый срок работы для покупки квартиры в Москве
    На траулере «Дмитрий Кожарский» подняли флаг Российской Федерации
    Месси высказался об участии в чемпионате мира-2026
    В России появился новый праздник
    Пьяный россиянин ворвался в дом к соседям и изрезал их ножом
    Врач назвал россиянам опасные последствия пластики носа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.