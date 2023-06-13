В России захотели запретить импорт вин из недружественных стран

РГ: российские виноделы предложили запретить импорт вина из недружественных стран

Федеральная саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация виноградарей и виноделов России» предложила ввести ограничения на импорт вина, в том числе запретив его поставки из недружественных стран. Соответствующие предложения будут отправлены в кабмин, пишет «Российская газета» со ссылкой на протокол заседания правления организации.

Кроме того, в ассоциации выступили за то, чтобы установить максимально возможные таможенные пошлины (от 50 процентов) на импорт игристых, тихих, крепленых вин из любых стран.

Согласно другим предложениям, может быть увеличен акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда, введены минимальные розничные цены на вино, а торговым сетям придется предоставлять российскому вину не менее 50 процентов своей винной полки.

Как напомнил исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников, одна из главных задач СРО — создавать условия для продвижения отечественного вина. По его словам, выбор окончательных мер поддержки остается за властями, виноделы же намерены «удовлетворить потребительский спрос на вино, особенно в бюджетном и среднем сегментах, в случае любых предпринятых защитных мер в полном объеме».

Эксперты, в свою очередь, полагают, что подобные меры приведут к повышению цен на вино. Как объяснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, в нише 300-500 рублей за бутылку, где наблюдается максимальный спрос, при введении пошлин цены поднимутся до 700-1000 рублей, а спрос начнет смещаться в сторону сидра, пивных напитков, джин-тоников. Помимо этого, вслед за подорожанием импорта вырастет в цене и российское вино, так как конкуренция снизится.

При запрете поставок вина из недружественных стран российский рынок может ожидать и дефицит, так как в России не производят достаточно вина, чтобы закрыть потребности всех потребителей, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Вместе с тем эксперт допускает, что покупатели зарубежного вина, скорее, перейдут на слабоалкогольные коктейли, чем на отечественное вино.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. В годовом выражении прирост составил 6,1 процента.