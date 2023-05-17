В российских магазинах выросла доля отечественного вина

«Контур. Маркет»: за год доля российского вина в магазинах и общепите выросла на 6%

В первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. В годовом выражении прирост составил 6,1 процента, со ссылкой на исследовании сервиса «Контур. Маркет» сообщает ТАСС.

Положительная динамика объясняется господдержкой, отметила эксперт по автоматизации общепита Екатерина Березовик. В рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в России выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. Благодаря этим мерам за последние 10 лет в Краснодарском крае число виноделен выросло в три раза, до 76 хозяйств. Сейчас российские производители стремятся сделать вино доступным для повседневного потребления, добавила она.

Также рост доли российских вин связан с уходом из России иностранных брендов и началом действия западных санкций, из-за которых нарушились цепочки поставок. В результате на рынке снизилась доля напитков от топовых экспортеров: Франции, Италии и Испании. В первом квартале 2023 года российский общепит закупил на 3,5 процента меньше импортных вин год к году.

По данным участников рынка, с начала 2023 года в России изменились лидеры среди поставщиков вина. Благодаря отсутствию сложностей с оплатой и более простой логистике Грузия увеличила поставки тихих вин на 49 процентов. По итогам квартала республика отгрузила 13,1 миллиона литров этого вида алкоголя и сместила со второго места среди поставщиков Испанию, которая экспортировала 12,2 миллиона литров.