В России изменились лидеры среди поставщиков вина

«Ъ»: в 2023 году Грузия опередила Испанию по объему поставок вина в Россию

С января по март 2023 года Грузия увеличила поставки тихих вин в Россию на 49 процентов. В течение квартала страна отгрузила 13,1 миллиона литров этого вида алкоголя, что приблизило ее к первому месту по объему экспорта. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Благодаря отсутствию сложностей с оплатой и более простой логистике Грузия сместила со второго места Испанию, которая с начала года отгрузила 12,2 миллиона литров (плюс 11 процентов). Главным поставщиком тихих вин в Россию по-прежнему осталась Италия, которая нарастила экспорт до 13,4 миллиона литров (плюс 15 процентов).

Эксперты ожидали, что Грузия станет вторым поставщиком вина еще в 2022 году — в отличие от других экспортеров она может ввозить товары напрямую, а не через Прибалтику. Кроме того, вина из этой страны быстро реализуются, поэтому их запасы необходимо постоянно пополнять.

Тихие вина — не единственный тип алкоголя, экспорт которого в Россию Грузия нарастила с начала 2023 года. За это время ввезли 371,99 тысячи литров игристых вин (в 8,5 раза больше год к году), что вывело страну в топ-5 поставщиков. Коньяки и бренди ввезли на 120 процентов больше, за три месяца объемы экспорта составили 2,66 миллиона литров.

Ранее участники рынка подсчитали, что за первый квартал 2023 года импорт алкоголя в Россию вырос на 30 процентов. Эксперты объяснили резкий рост поставок проблемами с логистикой в конце 2022 года, из-за которых часть грузов прибыла в Россию лишь в начале 2023 года. Также к резкому росту поставок привели попытки минимизировать риски в условиях колебания курсов валют.

По данным Росалкогольрегулирования, за тот же период в стране резко вырос спрос на алкоголь. Продажи слабоалкогольной продукции в России выросли на 14,9 процента, до 4,3 миллиона декалитров. По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне купили на 2,6 процента больше виноградных вин и на 7,7 процента — игристых вин.