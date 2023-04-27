В России резко вырос спрос на алкоголь

Росалкогольрегулирование: продажи алкоголя в первом квартале года выросли на 2,7%

В первом квартале 2023 года продажи алкоголя разной крепости в России резко выросли. В общей сложности спрос увеличился на 2,7 процента в годовом выражении, заявляет Росалкогольрегулирование. Данные службы приводит ТАСС.

За указанный период продажи слабоалкогольной продукции в России выросли на 14,9 процента, до 4,3 миллиона декалитров. По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне купили на 2,6 процента больше виноградных вин и на 7,7 процента — игристых вин. В то же время объем продаж виноградосодержащих напитков без этилового спирта упал на 79,6 процента, а продажи напитков с этиловым спиртом, наоборот, выросли на 17 процентов.

Также увеличился спрос на крепкие ликеро-водочные изделия крепостью более 25 процентов — рост составил 31,7 процента, до 3,3 миллиона декалитров. При этом продажи в том же сегменте, но крепостью до 25 процентов, обвалились на 86,9 процента, до 96 тысяч декалитров. Спрос на водку и коньяк вырос на 0,4 и 8,5 процента, до 18,5 миллиона и 3,3 миллиона декалитров соответственно.

Параллельно Россия нарастила поставки алкоголя в первом квартале года — импорт вырос на 30 процентов в годовом выражении. В общей сложности страна закупила 123,96 миллиона литров алкоголя за рубежом.