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11:04, 27 июня 2023Экономика

В России решили усложнить импорт вина

Замглавы Минфина Сазанов: в России могут повысить пошлины на импортное вино

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В России могут повысить пошлины на импортное вино, заявил в интервью «Российской газете» заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Окончательное решение примут в течение двух месяцев.

Он напомнил, что с инициативой усложнить импорт вина ранее выступила российская Ассоциация виноградарей и виноделов — там даже предлагали запретить поставки из «недружественных» стран. Теперь вопрос ограничения импорта рассматривает Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития.

Сазанов подчеркнул, что идея о запрете импорта исключена из повестки — обсуждается только вопрос повышения таможенной пошлины, ставка которой сейчас составляет 12,5 процента. Он уточнил, что в дискуссии также участвуют Минфин и Минпромторг.

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По словам замминистра, самое главное при обсуждении параметров ограничений — не допустить значимого роста цен для потребителей. То решение, которое обсуждается властями сейчас, позволит сохранить ценовую стабильность, рассказал Сазанов.

Ранее эксперты предупреждали, что при увеличении в России пошлин на импортное вино в нише 300-500 рублей за бутылку, где наблюдается максимальный спрос, цены поднимутся до 700-1000 рублей, а спрос начнет смещаться в сторону сидра, пивных напитков, джин-тоников. Помимо этого, вслед за подорожанием импорта вырастет в цене и российское вино, так как конкуренция снизится.

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    Софья Ермакова
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