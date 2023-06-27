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10:40, 27 июня 2023Россия

Мэр российского города предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Мэр Якутска Григорьев предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Мэр Якутска Евгений Григорьев выступил с предложением отправлять бездомных в трудовые лагеря. Такое заявление он сделал на пресс-конференции во время традиционного праздника лета Ысыах Туймаады.

По мнению Григорьева, такие люди в основном не работают, хотя могли бы трудоустроиться при желании. «Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль», — сказал мэр российского города.

Пользователи «ВКонтакте» в комментариях восприняли слова градоначальника неоднозначно. Некоторые отметили, что не видели, чтобы бездомные кого-то развращали. Один из жителей Якутска после реплики Григорьева также предложил организовать трудовые лагеря для чиновников, нарушивших закон.

В мае сообщалось, что в Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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