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09:40, 27 июня 2023Наука и техника

В России усомнились в создании европейской системы защиты от гиперзвука

Военный эксперт Леонков усомнился в создании системы защиты от гиперзвука в Европе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Заявления о намерении создать в Европе прототип системы защиты от гиперзвукового оружия — серьезные, однако неизвестно, как это удастся сделать. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» усомнился в наличии необходимых технологий для разработки системы.

Он напомнил, что два года назад исследовательская служба конгресса США заявила, что для создания гиперзвукового оружия нужны прорывные технологии. По словам эксперта, чтобы остановить гиперзвук, нужна ракета, которая также маневрирует на гиперзвуковых скоростях. Она должна быть равной по скорости или летать в полтора раза быстрее, чем перехватываемый объект.

«Но нет никаких ракет, которые бы у них летали с такими скоростями. Баллистическую цель можно сбить. Но если она маневрирует, это уже сложности. А если она маневрирует на гиперзвуковых скоростях, это особая сложность», — сказал он.

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Ранее в июне газета The Daily Telegraph сообщила, что международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с ФРГ, Италией, Нидерландами и Францией о создании в течение ближайших трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия.

В том же месяце издание Breaking Defense писало, что израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке новой противоракеты Sky Sonic, которая предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием.

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    Даниил Иринин
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