Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:44, 16 июня 2023Наука и техника

В Израиле разработают боеприпас для перехвата гиперзвуковых ракет

Компания Rafael разработает противоракету Sky Sonic для борьбы с гиперзвуковым оружием

Фото: Linh Pham / Bloomberg / Getty Images

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке новой противоракеты Sky Sonic, которая предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием. Боеприпас продемонстрируют на авиасалоне в Париже. Об этом сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что Sky Sonic находится на стадии разработки и не проходила испытания. Многоступенчатую ракету разрабатывали в течение нескольких лет в тайне. Боеприпас действует по принципу «hit-to-kill», который означает уничтожение цели непосредственным попаданием противоракеты с кинетической боевой частью.

В компании отмечают, что проект Sky Sonic представили в США и отзывы были положительными.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

В мае генеральный директор альянса United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что дальнобойные гиперзвуковые ракеты следует уничтожать, используя лазеры космического базирования.

В марте заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин предположил, что разработка средств, которые позволят противодействовать гиперзвуковым ракетам, займет от пяти до десяти лет как у России, так и у США.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение
    Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
    Мужчина занялся сексом с пнем на глазах у людей и попал в тюрьму
    Южная Корея извлекла из воды обломок ракеты КНДР
    Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО
    В Израиле разработают боеприпас для перехвата гиперзвуковых ракет
    Вице-премьер заявила об отсутствии преимуществ зерновой сделки для России
    Украинские беженцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школе
    Рита Ора показала фигуру в купальнике
    Момент взрыва в Курской области попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.