В Израиле разработают боеприпас для перехвата гиперзвуковых ракет

Компания Rafael разработает противоракету Sky Sonic для борьбы с гиперзвуковым оружием

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке новой противоракеты Sky Sonic, которая предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием. Боеприпас продемонстрируют на авиасалоне в Париже. Об этом сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что Sky Sonic находится на стадии разработки и не проходила испытания. Многоступенчатую ракету разрабатывали в течение нескольких лет в тайне. Боеприпас действует по принципу «hit-to-kill», который означает уничтожение цели непосредственным попаданием противоракеты с кинетической боевой частью.

В компании отмечают, что проект Sky Sonic представили в США и отзывы были положительными.

В мае генеральный директор альянса United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что дальнобойные гиперзвуковые ракеты следует уничтожать, используя лазеры космического базирования.

В марте заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин предположил, что разработка средств, которые позволят противодействовать гиперзвуковым ракетам, займет от пяти до десяти лет как у России, так и у США.