Эксплуатант российских РД-180 рассказал о перехвате гиперзвуковых ракет

Глава ULA Бруно заявил, что гиперзвуковые ракеты следует уничтожать из космоса

Дальнобойные гиперзвуковые ракеты следует уничтожать, используя лазеры космического базирования. Об этом в колонке на Medium написал генеральный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

Менеджер, в настоящее время занимающий должность главы компании, которая эксплуатирует российские ракетные двигатели РД-180, заявил, что имеет большой опыт в разработке систем противоракетной обороны, поскольку ранее занимался созданием Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Бывший конструктор напомнил, что работал с оружием направленной энергии, в частности, мегаваттным химическим кислородно-йодным лазером Airborne Laser, установленным на самолет 747. «Однажды мы уничтожили в полете несколько небольших тактических ракет, взорвав их ракетные двигатели. На следующий день мы вывели из строя беспилотники, нацелившись на их авионику, в результате чего они безвредно потеряли высоту и разбились, к большому замешательству пилотов с дистанционным управлением», — рассказал глава ULA.

Заключая, Бруно пишет, что единственным практически реальным способом противодействия дальнобойной гиперзвуковой угрозе является размещение в космосе лазеров. «Орбитальные платформы направленной энергии, следящие с высоты за целыми регионами, могут использовать отслеживание "от рождения до смерти" любого планера в сочетании со скоростью света перехватчика, чтобы полностью свести на нет эту угрозу», — заметил инженер.

По его мнению, гиперзвуковые ракеты следует называть «гиперзвуковой маневренной угрозой», поскольку обычные баллистические ракеты также развивают гиперзвуковую скорость, однако не маневрируют.

В марте 2018 года издание Defense One со ссылкой на бывшего главу НАСА и первого заместителя главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина сообщило, что в следующие десятилетия одним из перспективных видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.