Стало известно о попавших в плен при атаке ДРГ под Белгородом
Десять российских военнослужащих попали в плен украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), атаковавшей Белгородскую область 4 июня. Это стало известно из заявления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте».
По словам главы региона, попавшие в плен бойцы были родом из Псковской области.
«Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти. Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из предательских вооруженных формирований», — рассказал Ведерников, напомнив о предложении членов ДРГ встретиться для обмена с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Как мы теперь знаем, никакого справедливого обмена боевики из псевдорусских террористических организаций не предполагали, это была ловушка
При этом, по словам Ведерникова, трех из захваченных в плен военнослужащих уже удалось обменять, но при обмене из этого «не стали делать сенсации».
В том же заявлении он рассказал о гибели 14 военнослужащих во время атаки ДРГ.
4 июня губернатор Гладков заявил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка. Он рассказал о шедших в районе села боях.