Стало известно о попавших в плен при атаке ДРГ под Белгородом

Глава Псковской области Ведерников рассказал о десяти попавших в плен к ДРГ под Белгородом

Десять российских военнослужащих попали в плен украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), атаковавшей Белгородскую область 4 июня. Это стало известно из заявления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы региона, попавшие в плен бойцы были родом из Псковской области.

«Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти. Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из предательских вооруженных формирований», — рассказал Ведерников, напомнив о предложении членов ДРГ встретиться для обмена с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Как мы теперь знаем, никакого справедливого обмена боевики из псевдорусских террористических организаций не предполагали, это была ловушка Михаил Ведерников

При этом, по словам Ведерникова, трех из захваченных в плен военнослужащих уже удалось обменять, но при обмене из этого «не стали делать сенсации».

В том же заявлении он рассказал о гибели 14 военнослужащих во время атаки ДРГ.

4 июня губернатор Гладков заявил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка. Он рассказал о шедших в районе села боях.