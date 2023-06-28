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16:42, 28 июня 2023Россия

Стало известно о гибели 14 военнослужащих при заходе ДРГ в Белгородскую область

Псковский губернатор Ведерников: при заходе ДРГ в Белгородскую область погибли 14 военных

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

При заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область 4 июня погибли 14 военнослужащих из Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, которое опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Тяжелое событие, о котором нужно сказать, это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов», — сказал глава Псковской области.

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По его словам, похороны проходили на прошлой и на этой неделе. Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших, а также назвал военных героями.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Кроме того, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка.

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    Никита Абрамов
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