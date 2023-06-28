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05:09, 28 июня 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские военные отразили атаку украинских войск на запорожском направлении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку украинских войск на запорожском направлении в районе Новоданиловки и Лугового. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Чехов рассказал, что в районе Малой Токмачки атака была отражена при поддержке артиллерии. «Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — отметил начальник пресс-центра.

Кроме этого, огнем гаубичной артиллерии была уничтожена живая сила и автомобильная техника противника.

Ранее военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал об уничтожении украинского подразделения около Кременной. По его словам, за три часа российские силы уничтожили три четверти его подразделения: из 12 человек в живых осталось трое.

Также пленный медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказал, что реальные потери Киева гораздо выше, чем озвучивает командование.

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    Екатерина Подвигина
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