Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:51, 28 июня 2023Бывший СССР

Военный ВСУ рассказал об уничтожении подразделения около Кременной

«РВ»: военный ВСУ рассказал об уничтожении украинского подразделения около Кременной

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал об уничтожении украинского подразделения около Кременной. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По словам украинского военнослужащего, за три часа российские силы уничтожили три четверти его подразделения: из 12 человек в живых осталось трое. «Военные ВСУ даже сочинили матерный стишок о Кременной, где полегло очень много хлопцев», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты раздавили американскую бронемашину MaxxPro после удара Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

Позже пленный медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказал, что реальные потери Киева гораздо выше, чем озвучивает командование.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Джо Байден заявил о колоссальных проблемах у Китая
    Военный ВСУ рассказал об уничтожении подразделения около Кременной
    В ПАСЕ объяснили идею не допускать россиян на ОИ-2024 даже в нейтральном статусе
    Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией
    В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства полицией подростка
    В России задумали ввести максимальную наценку на отечественные автомобили
    Названы причины отказа некоторых женщин от орального секса
    Россиян предупредили о засушливом июле
    Женщина потребовала развода после беременности без секса
    Военэксперт назвал признаки выдохшегося контрнаступления Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.