«РВ»: военный ВСУ рассказал об уничтожении украинского подразделения около Кременной

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал об уничтожении украинского подразделения около Кременной. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По словам украинского военнослужащего, за три часа российские силы уничтожили три четверти его подразделения: из 12 человек в живых осталось трое. «Военные ВСУ даже сочинили матерный стишок о Кременной, где полегло очень много хлопцев», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты раздавили американскую бронемашину MaxxPro после удара Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

Позже пленный медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказал, что реальные потери Киева гораздо выше, чем озвучивает командование.