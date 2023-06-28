В России ответили на слова Зеленского о плюсе для Москвы от Украины в НАТО

Сенатор Джабаров назвал аферой слова Зеленского о плюсе для Москвы от Украины в НАТО

Заявление о том, что Россия заинтересована во вступлении Украины в НАТО являются аферой украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается «просочиться» в Североатлантический альянс. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очередная афера господина Зеленского, который пытается любой ценой "просочиться" в НАТО, понимая, что ни по каким параметрам не подходит для вступления в эту организацию. Это предположение не стоит ровным счетом ничего, даже какого-либо внимания», — считает Джабаров.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в нейтральном статусе Украины.

«Россия неоднократно говорила, что хочет видеть Украину нейтральным, внеблоковым государством, потому что в любом варианте агрессор будет у наших границ», — добавил сенатор.

Ранее Зеленский объяснил, почему Россия должна быть заинтересована в членстве Киева в НАТО. Украинский лидер подчеркнул, что члены Североатлантического альянса не наступают, а обороняются.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению, а после получения приглашения Киев готов немедленно подписать протокол о присоединении и начать ратификацию соглашения.