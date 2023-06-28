Chemical Science: найден универсальный метод лечения рака

Команда японских ученых из RIKEN нашла новый универсальный метод, который потенциально может лечить несколько видов рака с меньшим количеством негативных побочных эффектов, чем существующие подходы. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Science.

Данная концепция основана на особенности соединения акролеина накапливаться в раковых клетках. Предыдущие исследования также базировались на этом принципе, что позволило выявлять отдельные клетки рака молочной железы. Для этого специалисты вводили флуоресцирующее вещество к определенному типу азида — органической молекуле с группой из трех атомов азота (N3).

Теперь вместо подсвечивания раковых клеток авторы нацелились на их уничтожение. Для этого они вводили вещество астатин-211, убивающее только опухолевые клетки, которое активировалось при взаимодействии с азидом. Астатин-211 — это радионуклид, который при распаде выделяет небольшое количество альфа-частиц. По сравнению с другими формами лучевой терапии альфа-частицы более эффективны с точки зрения уничтожения раковых клеток, но при этом могут перемещаться всего на одну двадцатую миллиметра.

В ходе экспериментов на мышах подопытным имплантировали клетки опухоли легкого человека и протестировали лечение в трех условиях: простое введение астатина-211 в опухоль, введение зонда с астатин-211-азидом в опухоль и введение зонда с астатин-211-азидом в кровоток. При использовании зонда опухоли росли почти в три раза меньше, выживаемость при введении в опухоль составила 100 процентов, при введении в кровь — 80 процентов.

Исследователи подчеркивают, что значительных результатов удалось достичь даже при введении соединения в кровоток. Это означает, что этот метод можно использовать для лечения рака на очень ранних стадиях, в тех случаях, когда неизвестно, где находится опухоль. На данный момент подход проходит клинические испытания в качестве способа визуализации и диагностики рака на клеточном уровне. Затем команда планирует найти партнера и продолжить тестирование для лечения рака у людей.