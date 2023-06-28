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23:14, 28 июня 2023Путешествия

В МИД назвали дату возобновления регулярного прямого авиасообщения с Кубой

МИД: Россия возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Россия возобновляет регулярное прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие перелеты будут осуществляться авиакомпанией «Россия».

«Убеждены, что данное решение, принятое в духе отношений стратегического партнерства, еще больше приблизит далекую географически, но такую близкую нам братскую Кубу», — отметила Захарова.

По словам дипломата, это придаст новый импульс культурно-гуманитарным и деловым связям двух стран, а также поспособствует восстановлению российского турпотока на «хорошо знакомый нашим гражданам гостеприимный Остров Свободы».

Ранее стало известно, что Россия захотела запустить прямые рейсы на Филиппины, стороны обсуждают вопрос возобновления авиасообщения.

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    Юлия Мискевич
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