В МИД назвали дату возобновления регулярного прямого авиасообщения с Кубой
Россия возобновляет регулярное прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующие перелеты будут осуществляться авиакомпанией «Россия».
«Убеждены, что данное решение, принятое в духе отношений стратегического партнерства, еще больше приблизит далекую географически, но такую близкую нам братскую Кубу», — отметила Захарова.
По словам дипломата, это придаст новый импульс культурно-гуманитарным и деловым связям двух стран, а также поспособствует восстановлению российского турпотока на «хорошо знакомый нашим гражданам гостеприимный Остров Свободы».
Ранее стало известно, что Россия захотела запустить прямые рейсы на Филиппины, стороны обсуждают вопрос возобновления авиасообщения.