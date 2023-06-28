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21:59, 28 июня 2023Силовые структуры

Прокурор запросил девять лет колонии журналисту Красильщику за фейки о ВС России

Гособвинение запросило девять лет колонии журналисту Илье Красильщику за фейки о ВС России
Илья Красильщик

Илья Красильщик. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Государственное обвинение попросило приговорить к девяти годам колонии заочно журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Ильи Красильщика за фейки о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС.

«Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявил прокурор.

Помимо этого он просит запретить Красильщику заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

В марте 2023 года журналист был заочно арестован. Также его объявили в розыск.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта 2022 года. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Максимальное наказание по ней предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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    Марина Совина
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