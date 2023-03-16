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11:18, 16 марта 2023Силовые структуры

В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика

В Москве суд заочно арестовал журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика за фейк о ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Илью Красильщика по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист будет находиться в СИЗО два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее стало известно, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Красильщика и медиаменеджера объявили в розыск.

В апреле 2022 года Красильщик стал фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Поводом для возбуждения дела выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика
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