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16:03, 15 марта 2023Силовые структуры

В суд поступило ходатайство о заочном аресте журналиста Ильи Красильщика

В Москве рассмотрят ходатайство о заочном аресте журналиста Красильщика за фейк о ВС РФ
Илья Красильщик

Илья Красильщик. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Ильи Красильщика по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Красильщика Сергея Бадамшина.

Судебное заседание назначено на утро 16 марта.

Ранее стало известно, что медиаменеджера объявили в розыск. В апреле 2022 года Красильщик стал фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Поводом для возбуждения дела выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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