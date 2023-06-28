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13:51, 28 июня 2023Мир

В Великобритании раскритиковали резкие заявления в отношении России

Экс-агент MI6 Крук: США резкими заявлениями в отношении РФ блокируют возможные переговоры

Фото: Anthony Harvey / Getty Images

Резкие заявления со стороны США в отношении РФ блокируют возможные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

Крук обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и страны НАТО. По словам экс-разведчика, позиция западных стран, согласно которой «Россия должна быть наказана», не дает закончиться конфликту на Украине.

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Крук отметил, что позиция «с нами или против нас», которая свойственна западным странам, «изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков».

Ранее в Киеве назвали условие для начала мирных переговоров. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, это возможно только по формуле главы государства Владимира Зеленского.

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    Александр Слабиев
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