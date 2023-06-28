Экс-агент MI6 Крук: США резкими заявлениями в отношении РФ блокируют возможные переговоры

Резкие заявления со стороны США в отношении РФ блокируют возможные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

Крук обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и страны НАТО. По словам экс-разведчика, позиция западных стран, согласно которой «Россия должна быть наказана», не дает закончиться конфликту на Украине.

Крук отметил, что позиция «с нами или против нас», которая свойственна западным странам, «изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков».

Ранее в Киеве назвали условие для начала мирных переговоров. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, это возможно только по формуле главы государства Владимира Зеленского.