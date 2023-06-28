Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО

Кулеба пожаловался, что Украину пригласили лишь на проходящий на полях саммита НАТО совет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев пригласили принять участие лишь в совете на полях саммита НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Кулебы, Украина получила приглашение, но не на сам саммит, а на совет НАТО-Украина, который пройдет на его полях. Он также подчеркнул, что в альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины. «Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — пояснил министр, добавив, что Киев придерживается противоположной точки зрения.

Украинский министр выразил мнение, что у НАТО есть все условия, чтобы пригласить Киев. Он пригрозил, что в случае, если альянс «не примет сильного решения» по этому поводу, то «возобладает логика страха».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в июле получить приглашение в НАТО. До этого Дмитрий Кулеба после общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что присоединение Киева к альянсу сделает его сильнее.