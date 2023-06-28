Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:16, 28 июня 2023Бывший СССР

Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО

Кулеба пожаловался, что Украину пригласили лишь на проходящий на полях саммита НАТО совет
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев пригласили принять участие лишь в совете на полях саммита НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Кулебы, Украина получила приглашение, но не на сам саммит, а на совет НАТО-Украина, который пройдет на его полях. Он также подчеркнул, что в альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины. «Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — пояснил министр, добавив, что Киев придерживается противоположной точки зрения.

Украинский министр выразил мнение, что у НАТО есть все условия, чтобы пригласить Киев. Он пригрозил, что в случае, если альянс «не примет сильного решения» по этому поводу, то «возобладает логика страха».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в июле получить приглашение в НАТО. До этого Дмитрий Кулеба после общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что присоединение Киева к альянсу сделает его сильнее.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Псковский губернатор назвал имена погибших от рук ЧВК «Вагнер» вертолетчиков. ПВО мятежников сбивала «все взлетающее»
    Лукашенко заявил о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа
    Полька рассказала об отношении к русским как к королям в Анталье
    Назван главный недостаток очков дополненной реальности Apple
    10-летний мальчик пропал в глухой тайге в российском регионе
    44-летняя Николь Шерзингер показала тело в бикини на пляже
    Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО
    США упрекнули в одержимости идеей нанести поражение России
    Военный ВСУ рассказал об уничтожении подразделения около Кременной
    В ПАСЕ объяснили идею не допускать россиян на ОИ-2024 даже в нейтральном статусе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.