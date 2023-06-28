Девушка увеличила губы в салоне красоты и показала неожиданные последствия

Блогерша Мишель Эстрада показала чересчур пухлые губы после коррекции

Блогерша Мишель Эстрада сделала коррекцию формы губ в салоне красоты и показала неожиданные последствия. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом michelle_l_mybelle призналась, что решила улучшить внешность и вколола один шприц наполнителя в указанную зону. Впоследствии, по ее словам, часть лица начала деформироваться и приобретать неестественные размеры. Так, на размещенных кадрах видно, что губы юзерши стали чересчур пухлыми.

Как утверждает автор ролика, с каждым часом губы увеличивались, в результате она приняла обезболивающие препараты и обратилась за консультацией в салон, где ей оказывали услугу. Однако сотрудники заведения не сочли ситуацию экстренной и лишь предупредили, что она может ухудшиться в течение суток. «Самые страшные 24 часа в моей жизни», — заявила девушка.

Подписчики оценили внешний вид Эстрады в комментариях под постом. «Вам это не нужно было», «Мои губы выглядят так же после процедуры!», «Это однозначно того стоит, ты выглядишь потрясающе», — написали они.

Ранее в июне врач назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ. Эксперт пояснила, что к нежелательному результату могут привести неправильно подобранный филлер или введение чрезмерного количества препарата. Доктор также уточнила, что иногда после коррекции клиентки получают слишком большие губы.